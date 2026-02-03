E’ possibile ottenere il rimborso di un buono postale prescritto? Il caso della mancata consegna del foglio illustrativo FIA

Molti titolari di buoni postali dimenticano di incassarli o si trovano impossibilitati a farlo dopo anni. La domanda che si pongono spesso è se sia possibile ottenere ancora il rimborso, soprattutto quando il foglio illustrativo (FIA) non è stato consegnato o si è perso nel tempo. La questione diventa più complicata se il buono è ormai prescritto, ma in alcuni casi si può ancora chiedere il rimborso.

di Raffaele Anatriello* Molto più frequentemente di quanto si possa pensare accade che, dopo aver sottoscritto uno o più buoni postali, l’intestatario degli stessi, una volta maturata la scadenza prevista, dimentichi per molti anni di incassarli o sia impedito a farlo. Cosa accade in questi casi? Cosa prevede la legge? In linea generale, il legislatore ha stabilito a favore del sottoscrittore un termine di dieci anni dalla scadenza dei buoni per poterne richiedere l’incasso. Purtroppo, a volte, anche tale termine non viene rispettato. O perché il titolare ha perso i buoni per poi ritrovarli dopo oltre dieci anni o perché viene a mancare il soggetto sottoscrittore degli stessi e questi vengono reperiti in ritardo dagli eredi fino a quel momento inconsapevoli della loro esistenza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

