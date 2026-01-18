Cosenza maxi operazione antidroga | sequestrati 5,5 kg di cocaina e arrestate cinque persone

La Guardia di Finanza di Cosenza ha condotto l’operazione “Tabula Rasa”, sequestrando 5,5 kg di cocaina e arrestando cinque persone. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare il traffico di droga sul territorio, contribuendo alla sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità organizzata. I dettagli dell’operazione evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza in provincia di Cosenza. Nell'ambito dell'operazione denominata " Tabula Rasa ", i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga, arrestando cinque persone. I finanzieri hanno individuato un casolare nel comune di Cetraro, utilizzato come base per il taglio e il confezionamento della droga. All'interno dell'immobile sono stati rinvenuti cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 5,5 chilogrammi, oltre a 750 grammi di marijuana, nonché materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento. Sequestrati anche oltre 100 mila euro in contanti, suddivise in più mazzette e confezionate in buste sottovuoto.

