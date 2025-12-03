Eppur si muove
Di Flavio Verzola. Narra la leggenda che Galileo Galilei, pisano illustre e padre della scienza moderna, al termine del processo per eresia nel 1633, abbia sussurrato la frase diventata immortale: “.” Un’affermazione semplice ma rivoluzionaria, che ribaltava le verità imposte dall’epoca: il Sole al centro, la Terra in movimento. Un’idea tanto potente da scuotere il mondo. E allora eccoci a Pisa. Città della celebre Torre Pendente, del Campo dei Miracoli, ma anche di Fibonacci, genio della matematica, e dell’Università che continua a sfornare menti brillanti. In una terra dove si respira scienza e numeri, anche Caschetto Galileo si ritrova a cercare risposte e soluzioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
