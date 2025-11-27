Cesenatico presentato il bilancio di previsione 2026-2028 | previsti oltre 43 milioni di euro di lavori

L’amministrazione comunale di Cesenatico nella serata di giovedì presenta in consiglio comunale il bilancio di previsione 2026-2028, dopo che nei giorni scorsi si erano svolti incontri in merito con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria del territorio e i comitati di zona. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

