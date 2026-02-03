Doppia allerta della protezione civile | neve e valanghe sulle Prealpi lariane

La Protezione civile della Lombardia ha emesso una doppia allerta per le Prealpi Lariane. Oggi, martedì 3 febbraio, si segnala neve a quote medio-basse e un rischio valanghe che preoccupa le autorità e gli escursionisti. La situazione richiede attenzione e prudenza a chi si trova in zona.

Per oggi, martedì 3 febbraio, la Protezione civile della Lombardia segnala neve a quote medio-basse e rischio valanghe, doppi allerta sulle Prealpi Lariane. Le precipitazioni sono iniziate nella notte e proseguiranno fino alla tarda mattinata, con nevicate possibili già dai 400–600 metri, soprattutto sui settori occidentali. Gli accumuli risultano irregolari alle quote più basse, mentre sopra i 600–800 metri possono raggiungere 10–20 centimetri. Nel pomeriggio i fenomeni sono attesi in attenuazione, con residui deboli in quota. In serata è previsto un rinforzo dei venti, in particolare sulle creste prealpine.🔗 Leggi su Quicomo.it

La regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.

