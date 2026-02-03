Donne editori alcol gatti | l' inferno poetico di Charles Bukowski

Charles Bukowski è uno scrittore che divide. La sua poesia, fatta di parole dure e sporcate di alcol, parla di donne, gatti e notti infinite. La sua vita sembra un inferno personale, tra alcool e solitudine. Non ha mai cercato di convincere nessuno delle sue ragioni, scriveva solo per sé. Eppure, oggi, i suoi versi continuano a influenzare molti, anche se lui stesso sembrava volerli allontanare.

Charles Bukowski (1920-994) è noto ai più per la sua sterminata produzione di poesie, scritte per conto di chiunque fosse talmente folle non sono parole sue, ma non credo che me ne avrebbe da pubblicarle su riviste e giornali, prima ancora che in vere e proprie raccolte. Eppure, nonostante il successo dei poeti beat abbia sdoganato una libertà espressiva assoluta e solo apparentemente antitetica rispetto all'eleganza formale che si riconosce da sempre alla forma lirica, la scrittura di Bukowski sembrerebbe perfetta per il moderno romanzo di strada americano. Charles Bukowski ha in effetti pubblicato sei romanzi, ma è alla forma breve che deve la sua fama di scrittore, conquistata soprattutto nella vecchia Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

