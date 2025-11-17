Le nomine dei direttori generali della Sanità sarà una commissione di Esperti a decidere

Il futuro di Salvatore Iacolino e dei nuovi direttori generali? A deciderlo sarà una commissione di esperti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Renato Schifani in una intervista al Tgr Sicilia al termine del vertice di maggioranza che si è svolto a Palazzo dei Normanni. Nel pieno del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Le nomine dei direttori generali della Sanità, sarà una commissione di Esperti a decidere

