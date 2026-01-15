Diretta gol Serie A LIVE | Como Milan 1-3 ancora Rabiot

Segui la diretta live della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Como-Milan, Napoli-Parma, Inter-Lecce e altre sfide. Forniamo sintesi, risultati, moviola e cronaca in tempo reale per rimanere aggiornato sugli incontri di campionato. Qui troverai tutte le informazioni principali per seguire le partite e i momenti salienti del torneo Enilive 2024/2025.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolcic, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Du?u, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban Allenatore: Paolo ZanettiA disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro Allenatore: Vincenzo ItalianoA disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian.

