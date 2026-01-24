La Fiorentina si prepara all’ultima settimana di mercato concentrandosi sul reparto difensivo. Con l’obiettivo di rafforzare la squadra e ottimizzare le risorse, sono previste operazioni di cessione di alcuni esuberi. Diogo Leite rimane una figura chiave nella linea difensiva, mentre si attendono eventuali novità per completare il reparto. La società monitora attentamente le opportunità per rafforzare la rosa e concludere il mercato in modo equilibrato.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Il countdown verso l’ultima settimana piena di mercato fotografa una Fiorentina ancora impegnata nel completamento del reparto difensivo. La linea seguita dal club è definita da tempo: serve almeno un rinforzo arretrato, possibilmente con caratteristiche precise (piede mancino), ma finora non è emerso il profilo capace di conciliare esigenze tecniche e sostenibilità economica. Diversi nomi sono stati valutati e poi accantonati, mentre uno è rimasto costantemente sullo sfondo: Diogo Leite. Fiorentina, Fabbian: "Voglio onorare la storia del club. Vanoli mi vuole subito al top" Il centrale portoghese classe 1999, mancino naturale e attualmente all’ Union Berlino, rappresenta una soluzione che da mesi incontra il gradimento della dirigenza viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Diogo Leite resiste per la difesa. Via tre esuberi

Milan, spunta Diogo Leite: profilo solido per rinforzare la difesaIl calciomercato invernale si avvicina e il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Corriere dello Sport – Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo LeiteLa Fiorentina sembra orientata ad arricchire la rosa difensiva con un nuovo acquisto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Harrison c'è! Intrigo Fortini, idea Thorstvedt; Fiorentina, il colpo di mezzanotte. Tutto fatto per Fabbian. Pronto un tris di cessioni; Fiorentina: terzo colpo di mercato, in arrivo Harrison; Addio a Rocco Commisso: la storia, il Viola Park e i colpi di mercato della sua Fiorentina.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Diogo Leite resiste per la difesa. Via tre esuberiIl difensore dell'Union Berlino rimane in cima alla lista dei dirigenti viola. Rebus Ranieri, dalla sua eventuale partenza dipende l'arrivo di un ulteriore centrale ... sport.quotidiano.net

Fiorentina, Fabbian si presenta: Il progetto mi ha convintoGiovanni Fabbian è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista si è presentato in conferenza stampa al Viola Park spiegando i motivi che l'hanno spinto a lasciare ... lalaziosiamonoi.it

La #Fiorentina studia il colpo in entrata per la difesa - facebook.com facebook

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Avanza Coppola in difesa. Arriva un nuovo esterno x.com