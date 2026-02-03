Dialogo tra autrice e detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Questa mattina alle 10, nella biblioteca della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanna Di Francia ha incontrato i detenuti per presentare il suo nuovo romanzo, “Anche in carcere viene Natale”. Un momento di confronto diretto tra l’autrice e i reclusi, che hanno ascoltato con attenzione e partecipazione.

Il 4 febbraio alle ore 10, presso la biblioteca Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), Giovanna Di Francia presenterà il suo romanzo "Anche in carcere viene Natale". Dopo i saluti di Donatella Filomena Rotundo, (direttrice Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere), dialogano con l'autrice con interventi e relazioni: Sergio Mantile (Pres. Aps Sociologi per il sociale), Lucia Marino (Ass. Oltre il muro), Flavia Chiarolanza (Ass. 50& più), Alessandro Pepino (docente di bio-ingegneria), Francesco Urraro (avvocato e v.presidente CdP Consiglio di Stato), Antonino Salvia (funz. Min. di Grazia e Giustizia), Samuele Ciambriello (garante Reg.

