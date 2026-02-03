Del Rio se ne va le sue parole resteranno

Del Rio ha deciso di lasciare, ma le sue parole continueranno a vivere. I poeti non muoiono mai, restano nelle frasi che hanno scritto e negli sguardi diversi con cui ci hanno insegnato a guardare il mondo e i sentimenti. La sua voce rimarrà tra le pagine e le memorie di chi ha ascoltato.

I poeti non muoiono mai: restano nelle parole che hanno saputo donare, nello sguardo diverso con cui ci hanno insegnato a leggere il mondo e i sentimenti. È con questo senso profondo di perdita e insieme di gratitudine che Bibbiano piange Mirco Del Rio, poeta amatissimo, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia scoperta solo pochi mesi fa. Aveva 60 anni. La notizia della sua scomparsa ha attraversato il paese come un'onda silenziosa ma potentissima: centinaia i messaggi di cordoglio e di affetto comparsi sui social, anche da altre città, indirizzati alla famiglia e idealmente a lui.

