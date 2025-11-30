Consiglio incandescente Nel Golfo volano parole grosse Stella se ne va e urla | Fascisti

FOLLONICA Un clima molto teso ha caratterizzato l’ultima seduta del Consiglio comunale di Follonica. La seduta è partita con la richiesta da parte dalle forze di opposizione di avviare una riunione dei capigruppo per discutere il rinvio di alcune delibere di bilancio all’ Odg che non erano state discusse nella commissione. Durante la riunione i capigruppo di maggioranza hanno deciso di non acconsentire a questa richiesta e per ciò i consiglieri di minoranza hanno deciso tutti di abbandonare l’aula, con alcuni che hanno motivato la loro scelta come una contestazione della decisione di discutere delibere che non avevano seguito un iter procedurale corretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

