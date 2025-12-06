La demolizione del Marino Al via l’ordinanza Il Comune fa sul serio

Addio al bagno Marino, l’amministrazione lo raderà al suolo per farci una spiaggia libera attrezzata. Un atto con cui si conclude la travagliata storia dello stabilimento balneare di Brunello Menconi. Di questi giorni l’affidamento del progetto di demolizione alla Progis con sede in Via Variante Aurelia. Secondo un’ordinanza della sindaca Serena Arrighi ad accollarsi le spese della demolizione avrebbe dovuto essere l’ex titolare, ma dal momento che egli ha sempre dichiarato di non essere in grado di sostenere la spesa, se ne è fatto carico il Comune. E se il Comune procederà alla demolizione completa dello stabilimento, compresa le murature, evidentemente la commissione della Capitaneria di porto ha dato l’ok, dal momento che l’amministrazione non aveva alcun potere sui manufatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

