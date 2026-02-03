Il consiglio della II Municipalità di Catania ha approvato un documento in cui denuncia il peggioramento del degrado urbano e le difficoltà nella gestione del territorio. La decisione arriva dopo tensioni tra i consiglieri, ma alla fine il testo è passato. Ora si punta a sensibilizzare le autorità e a cercare soluzioni concrete.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensioni in consiglio, ma il documento passa. Il consiglio della II Municipalità di Catania ha dato il via libera a un atto di indirizzo e denuncia collettiva sul tema del degrado urbano e della gestione del territorio. Un provvedimento definito significativo dal presidente della circoscrizione, Claudio Carnazza, promotore e firmatario del documento. L’approvazione non è stata priva di tensioni: parte della stessa maggioranza ha votato contro, ma il dissenso interno non ha impedito il via libera finale. L’atto punta i riflettori su diverse criticità che interessano quartieri come Picanello, Ognina, Barriera e Canalicchio, aree in cui si registrerebbero problematiche legate a interventi e installazioni effettuati senza un adeguato coinvolgimento della municipalità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Degrado urbano a Catania, la II Municipalità approva un atto di denuncia

