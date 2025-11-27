Occupazioni abusive sanzioni e una denuncia

Ilrestodelcarlino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savignano sul Rubicone, continuano in modo serrato i monitoraggi su potenziali occupazioni abusive di edifici e proseguono i controlli su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, a cura della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. L’attività di verifica, mirata e puntuale sulle occupazioni abusive, effettuata con periodicità dalla Polizia locale, va a integrare il capillare e sistematico presidio effettuato dai carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone su zone sensibili, strade comunali e punti che richiedono particolare attenzione nel territorio di competenza della locale caserma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

occupazioni abusive sanzioni e una denuncia

© Ilrestodelcarlino.it - Occupazioni abusive, sanzioni e una denuncia

Approfondisci con queste news

occupazioni abusive sanzioni denunciaOccupazioni abusive, sanzioni e una denuncia - L’amministrazione comunale: "Supervisione e presidio continui per la sicurezza dei nostri cittadini" . Segnala ilrestodelcarlino.it

Catania, occupazione abusiva di suolo pubblico e allacci idrici illegali: blitz in centro - Per un altro bar di Corso Italia, gestito invece da una 50enne di Catania, è stata riscontrata l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Come scrive catanianews.it

occupazioni abusive sanzioni denunciaOccupazioni abusive: ora si rischia il carcere. La nuova legge - La Lega ha presentato un nuovo pacchetto di 14 proposte di legge per rafforzare ... ciakgeneration.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Occupazioni Abusive Sanzioni Denuncia