Occupazioni abusive sanzioni e una denuncia
A Savignano sul Rubicone, continuano in modo serrato i monitoraggi su potenziali occupazioni abusive di edifici e proseguono i controlli su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, a cura della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. L’attività di verifica, mirata e puntuale sulle occupazioni abusive, effettuata con periodicità dalla Polizia locale, va a integrare il capillare e sistematico presidio effettuato dai carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone su zone sensibili, strade comunali e punti che richiedono particolare attenzione nel territorio di competenza della locale caserma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
