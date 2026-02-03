de pasquale indaga il giornale per difendere un ex pm

Fabio De Pasquale, il pm di Milano condannato in appello per aver nascosto prove a favore di Eni, ha deciso di muoversi contro il Giornale. L’ex pm si sente diffamato da un articolo che racconta la storia dell’archiviazione del dossier Mafia-Appalti, sul quale lavorava anche Paolo Borsellino. La sua azione mira a chiarire le affermazioni fatte in tribunale e confermate da documenti desecretati.

Il pm milanese Fabio de Pasquale, condannato in appello per aver nascosto delle prove a favore di Eni, indaga sul Giornale che ha raccontato la storia dell'archiviazione del dossier Mafia-Appalti su cui lavorava Paolo Borsellino perché l'ex pm Guido Lo Forte si sente diffamato da un'affermazione pronunciata in un'aula di tribunale e confermata da alcuni documenti recentemente desecretati. Fabio Trizzino e Fiammetta Borsellino si battono da anni per capire come fu possibile che un filone delicatissimo nato da un'inchiesta dei Ros venne accantonata proprio mentre il giudice morto in Via d'Amelio il 19 luglio 1992 se ne era interessato, tanto da dire a Lo Forte, in una riunione di cui c'è traccia nei verbali del tempo al Csm, che avrebbe avuto uno spunto investigativo da condividere con lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Le indagini sui pm De Pasquale e Spadaro accusati di aver nascosto prove nel procedimento contro i vertici Eni in Nigeria sollevano importanti questioni sulla correttezza e l’imparzialità delle azioni giudiziarie.

Le indagini sui presunti illeciti legati a Dossieropoli sono in corso, mentre Sigfrido Ranucci critica le modalità di alcuni approfondimenti giornalistici, accusando il Giornale e il Tempo di creare una “macchina del fango”.

