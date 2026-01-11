i pm indagano su dossieropoli ma ranucci accusa il giornale e il tempo di macchina del fango

Le indagini sui presunti illeciti legati a Dossieropoli sono in corso, mentre Sigfrido Ranucci critica le modalità di alcuni approfondimenti giornalistici, accusando il Giornale e il Tempo di creare una “macchina del fango”. Ranucci si oppone alle inchieste che mettono in discussione il suo metodo, cercando di screditare le testate coinvolte. La vicenda solleva interrogativi sull’indipendenza e l’etica nel giornalismo investigativo.

Sigfrido Ranucci non accetta che il suo metodo venga smascherato dagli scoop del Giornale e, dopo aver tentato di zittirci, prova a gettare discredito pure su un'altra testata del nostro editore, il Tempo. Il motivo? Aver fatto il proprio mestiere ponendo una domanda, una semplice domanda, a Matteo Renzi. "Gli stessi legali di Bellavia hanno ammesso che erano i giornalisti di Report a fornirgli alcuni nomi per ottenere informazioni. C’è un cortocircuito tra la magistratura e un certo modo di fare informazione?", ha chiesto Dario Martini all'ex premier, il cui nome è apparso nei file rubati a Bellavia, consulente di Report e di alcuni pm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

