Elon Musk costruirà data center per l’intelligenza artificiale

Elon Musk ha annunciato l’avvio di un nuovo data center dedicato all’intelligenza artificiale, con un investimento di 20 miliardi di dollari. La struttura sarà realizzata a Southaven, nel Mississippi, e rappresenta uno dei più grandi investimenti privati nella storia dello Stato. La iniziativa è promossa dalla società xAI, focalizzata sullo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore dell’AI.

La sua società xAI è pronta a investire 20 miliardi di dollari per costruire un data center a Southaven, nel Mississippi, come ha annunciato giovedì il governatore Tate Reeves, definendolo il più grande investimento privato nella storia dello Stato. Il data center, chiamato Macrohardrr, è in fase di costruzione nella contea di DeSoto, vicino a Memphis, nel Tennessee. Sarà il terzo data center dell'azienda nell'area metropolitana di Memphis. Il direttore finanziario di xAI, Anthony Armstrong, ha affermato che il cluster di data center ospiterà il supercomputer più grande al mondo con una potenza di calcolo di 2 Gigawatt.

