Dallo studentato a Medicina Il campus cresce guarda al futuro e aumentano anche i posti letto

Il campus si espande con l’apertura dello studentato nell’Isola San Giovanni, che include anche una struttura temporanea per le lezioni di Medicina e Chirurgia. Con l’obiettivo di migliorare l’offerta abitativa e accademica, aumentano i posti letto e le opportunità di borse di studio per studenti meritevoli. La crescita del campus riflette un impegno continuo verso un futuro più sostenibile e accessibile.

La fine dei lavori nel cantiere dello studentato nell'Isola San Giovanni, la struttureatemporanea per le lezioni del corso di Medicina e chirurgia, le borse di studio destinate all'eccellenza. Sono alcuni dei temi affrontati nei giorni scorsi nel Consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. La seduta si è conclusa con l'approvazione del bilancio di previsione che anche per il 2026 sarà in positivo (+ 8.128,37 euro). I lavori dello studentato, che proseguono secondo cronoprogramma, si concluderanno entro il 2026, con apertura nel 2027. Il progetto, del valore complessivo di 9 milioni di euro, cofinanziato dal ministero dell'Università e della Ricerca, avrà, assicura Flaminia, un'importante ricaduta sui servizi agli studenti, oltre a contribuire alla rigenerazione urbana dell'area dei giardini Speyer.

