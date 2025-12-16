Sicurezza al Laceno riapre il Posto Fisso dei Carabinieri

Con l'inizio della stagione invernale, sull’Altopiano del Laceno è stato riattivato il Posto Fisso dei Carabinieri. Il personale specializzato, dotato di mezzi adeguati, garantisce sicurezza e supporto nelle attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna, assicurando un servizio continuo e efficiente per residenti e visitatori.

Con l'avvio della stagione invernale, è stato riattivato il Posto Fisso Carabinieri sull'Altopiano del Laceno, con l'impiego di personale specializzato che avrà a disposizione idonei mezzi per attività sulla neve, in fuoristrada e in montagna. L'apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze e alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, legate all'afflusso di turisti che determina un aumento della popolazione residente. Il Posto Fisso, ubicato in via Serroncelli, garantirà la presenza dell'Arma con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.