Dai maranza ai magistrati il pane quotidiano della destra ha un fornaio di riferimento | Retequattro | L’analisi

Da Cologno Monzese, Retequattro si conferma come il principale punto di riferimento della destra italiana. Ogni giorno, il canale di Mediaset propone notizie e immagini che rafforzano l’immagine di una maggioranza sempre più legata a una narrazione fatta di cronaca nera e di temi che attirano l’attenzione del pubblico di destra. Il modo di raccontare gli eventi, con una scelta precisa di storie e toni, dimostra come il network di Berlusconi continui a essere un pilastro nella comunicazione politica e culturale di questa parte del paese

Il pane quotidiano della destra ha un fornaio di riferimento: Mediaset. E’ da Cologno Monzese che Retequattro, l’hub giornalistico della famiglia Berlusconi, impasta, sforna e sfama il grande universo della maggioranza utilizzando, per le esigenze di governo, la cronaca, specialmente quella nera, nel verso solito di ciò che piace alla gente che alla destra piace. Il nemico di oggi sono i teppisti vestiti di nero, gli sfasciavetrine, i super violenti dei Black bloc, che ora vengono rubricati, facendo due salti in padella, terroristi tout court, e comunque tristi fiancheggiatori della sinistra, figli illegittimi della colpevole politica incestuosa del Pd con i gruppi eversivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai maranza ai magistrati, il pane quotidiano della destra ha un fornaio di riferimento: Retequattro | L’analisi Approfondimenti su Retequattro Fornaio Islam, maranza e giudici: la destra ha scelto i suoi bersagli, per far dimenticare tutto il resto L'articolo analizza la strategia della destra politica italiana, che punta a concentrare l'attenzione su temi come immigrazione, religione islamica e giustizia, in vista delle prossime elezioni. Farina, lievito, sale e solidarietà. La violenza non è il pane quotidiano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Retequattro Fornaio I falsi video dei maranza sul treno e l’Assegno di inclusioneI video risultano generati con l'AI L'articolo I falsi video dei maranza sul treno e l’Assegno di inclusione proviene da Open. msn.com SICUREZZA, MELONI vs MAGISTRATI/ Dai migranti ai pregiudicati, quella terzietà (di molte toghe) che mancaMeloni se la prende con l'ANM per gli argomenti usati contro la riforma della giustizia. I magistrati fanno propaganda I rapporti tra la politica e una parte dei magistrati italiani, soprattutto in ... ilsussidiario.net Un noto chef espone un cartello e vieta l’ingresso ai “maranza”. Una scelta che divide. È tutela del locale o discriminazione Lo abbiamo chiesto agli avventori del nostro bar. Ne parliamo a #BarCentrale con Elisa Isoardi, sabato alle 14:00 su #Rai1 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.