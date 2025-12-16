Islam maranza e giudici | la destra ha scelto i suoi bersagli per far dimenticare tutto il resto
L'articolo analizza la strategia della destra politica italiana, che punta a concentrare l'attenzione su temi come immigrazione, religione islamica e giustizia, in vista delle prossime elezioni. Attraverso le scelte di Atreju, viene evidenziato come si voglia indirizzare il discorso pubblico verso un focus su giovani stranieri, giudici e islam, lasciando in secondo piano altre questioni.
Atreju ha dato la linea: da qui alle prossime elezioni la maggioranza se la prenderà contro i giovani stranieri residenti in Italia, contro chi professa la religione islamica e contro i giudici, a partire da Garlasco. Ottimo modo per distogliere gli italiani dai veri guai del nostro Paese. Fanpage.it
Islam, maranza e giudici: la destra ha scelto i suoi bersagli, per far dimenticare tutto il resto - Atreju ha dato la linea: da qui alle prossime elezioni la maggioranza se la prenderà contro i giovani stranieri residenti in Italia, contro chi professa ... fanpage.it
Com’è nata l’ossessione della destra per i maranza - È la mattina del 27 ottobre 2025 e c’è parecchia agitazione fuori dal liceo scientifico Einstein di Torino, nel quartiere Barriera. internazionale.it
Pubblichiamo un estratto di 'Pisciare sulla metropoli. (T)rap, Islam e criminalizzazione dei maranza' di Tommaso Sarti, edito da MachinaLibro. Dove si spiega che i giovani, in tutte le epoche, hanno sempre fatto paura - facebook.com facebook