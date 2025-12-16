Islam maranza e giudici | la destra ha scelto i suoi bersagli per far dimenticare tutto il resto

L'articolo analizza la strategia della destra politica italiana, che punta a concentrare l'attenzione su temi come immigrazione, religione islamica e giustizia, in vista delle prossime elezioni. Attraverso le scelte di Atreju, viene evidenziato come si voglia indirizzare il discorso pubblico verso un focus su giovani stranieri, giudici e islam, lasciando in secondo piano altre questioni.

Atreju ha dato la linea: da qui alle prossime elezioni la maggioranza se la prenderà contro i giovani stranieri residenti in Italia, contro chi professa la religione islamica e contro i giudici, a partire da Garlasco. Ottimo modo per distogliere gli italiani dai veri guai del nostro Paese. Fanpage.it

