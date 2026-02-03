Una donna racconta di aver evitato il sesso da quasi un anno dopo aver partorito. Da allora, si sente a disagio ogni volta che si tratta di riprendere i rapporti con il suo compagno. La situazione è comune, ma molte donne preferiscono non parlarne apertamente. Ora, cerca consigli su come affrontare questa fase.

Salve dottoressa, ho partorito da quasi un anno e da allora non ho più avuto rapporti con il mio compagno. Non è solo mancanza di desiderio: è proprio che non riesco a lasciarmi andare e provo un disagio che non so spiegare. Lui inizia a viverla come un rifiuto, ma io stessa non capisco cosa mi stia accadendo. Può essere un blocco legato al parto? Grazie se vorrà rispondermi. L'articolo “Da quanto ho partorito mi sento molto a disagio a fare sesso.” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quanto ho partorito mi sento molto a disagio a fare sesso…”

Approfondimenti su Parto Disagio

Questa testimonianza racconta le sfide emotive di una neo mamma che si sente estranea al proprio corpo e affronta sentimenti di vergogna e disagio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Parto Disagio

Argomenti discussi: Anna Tatangelo è di nuovo mamma: è nata Beatrice, la figlia avuta da Buttaroni; Bonus Mamme Disoccupate: Cos’è e Come si Richiede; I genitori di Claudio Carlomagno morti impiccati, svelato il testo della lettera d'addio: Messi alla gogna. Si indaga per istigazione...

27 Gennaio 2026 Oggi, nella Giornata della Memoria, sento il dovere di dirlo. Il post che ho scritto ieri è stato visualizzato da oltre 50.000 persone e ha generato più di 7.000 interazioni. In mezzo a questo mare di letture, reazioni, condivisioni, solo pochi co - facebook.com facebook