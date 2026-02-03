Da Parigi a Jesi i burattini diventano atleti | al Moriconi in scena il mito dello sport

Domenica pomeriggio il Teatro Moriconi di Jesi si anima con uno spettacolo speciale. I burattini si trasformano in atleti e invadono il palco in un mix di musica e fantasia. L’evento, parte di una rassegna internazionale dedicata al teatro ragazzi, richiama pubblico da tutta la regione. Alle 17, il teatro si riempirà di colori e di movimento, portando in scena un mondo magico che unisce arte e sport in modo inaspettato.

Jesi (Ancona), 3 febbraio 2026 - Domenica prossima (ore 17) il Teatro "Moriconi" di Jesi si trasforma in un magico ring di creatività e musica per ospitare un evento internazionale di grande fascino, inserito nel prestigioso cartellone della 42a stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Protagonista del pomeriggio sarà la celebre compagnia parigina "L'Alinéa", che porterà in scena l'originale spettacolo di marionette e musica dal vivo intitolato "S.P.Q.R.T. – Piccole storie senza parole", una produzione consigliata per i piccoli spettatori a partire dai tre anni ma capace di incantare anche il pubblico adulto per la sua straordinaria perizia tecnica.

