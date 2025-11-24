Jesi domani al teatro Moriconi lo spettacolo Sphera per bimbi di un anno
Jesi (Ancona), 24 novembre 2025 - Un viaggio sensoriale ed emozionale attende i bambini piccolissimi, da un anno di età, al Teatro Moriconi di Jesi, domani e mercoledì alle 18, con “Sphera”, uno spettacolo delicato e poetico a cura di Teatro di Carta. In un sapiente intreccio di teatro di figura, musica e movimento, all'interno di un piccolo igloo, sorprendente di ombre, lo spettacolo incanta piccoli e grandi, aprendo le porte a un’esperienza visiva che parla direttamente ai sensi e al cuore. La proposta si inquadra nella 42esima stagione di Teatro Ragazzi del Teatro Giovani Teatro Pirata, in un cartellone dedicato a varie fasce d'età - dall'infanzia all'adolescenza - che per la prima volta si apre alle famiglie con bimbi di pochi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
