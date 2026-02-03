Da Norimberga l’appello di de Carolis alle imprese | valorizzare il gioco italiano insieme

Da Norimberga, Giochi Uniti lancia un appello alle imprese italiane: è il momento di valorizzare il gioco made in Italy. La società partecipa alla Spielwarenmesse, la più grande fiera internazionale dedicata a giochi e giocattoli, che si tiene fino al 31 gennaio. L’obiettivo è rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel settore e creare nuove opportunità di collaborazione tra aziende del nostro Paese.

Dal 27 al 31 gennaio Giochi Uniti partecipa alla Spielwarenmesse di Norimberga, la principale fiera internazionale B2B dedicata al gioco e al giocattolo, punto di riferimento per editori, produttori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo. All'edizione 2026, la casa editrice.

