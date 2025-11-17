Luca Attanasio spunta la pista della miniera russa | possibile svolta nelle indagini sull’omicidio dell’ambasciatore

Spunta una nuova pista nelle indagini sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, assassinato in Congo il 21 febbraio 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. La nuova ipotesi a cui lavorano gli inquirenti porterebbe a una miniera gestita da una società russa. È quanto emerge da una trascrizione, messa a disposizione dei pm di Roma dai legali dei familiari del diplomatico, di un colloquio avvenuto tra un loro fiduciario in Congo e un soggetto terzo non ancora identificato in cui si afferma che l’agguato mortale al convoglio in cui era presente Attanasio è avvenuto non lontano da una miniera di pirocloro-niobio nella zona di Ruthsuru e Luesh, dove le auto secondo la testimonianza erano dirette. 🔗 Leggi su Open.online