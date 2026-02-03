Cuba strangolata da Trump | Dialogo sì ma non cederemo

Il governo cubano ha dichiarato un’«emergenza internazionale» contro gli Stati Uniti. La presidente Miguel Díaz-Canel accusa l’amministrazione Trump di minacciare l’ordine mondiale con le sue politiche. Cuba non intende cedere, anche se sono aperti al dialogo. La tensione tra i due paesi resta alta, e il governo cubano invita alla solidarietà internazionale.

«Lo Strangolamento energetico» Washington ordina il blocco petrolifero, L’Avana chiede aiuto alla comunità internazionale. Ma gli Usa l’hanno già piegata «Lo Strangolamento energetico» Washington ordina il blocco petrolifero, L’Avana chiede aiuto alla comunità internazionale. Ma gli Usa l’hanno già piegata Il governo cubano ha lanciato un’«emergenza internazionale» contro una «camarilla fascista e criminale» al potere negli Stati uniti, che mette in pericolo l’ordine mondiale. Giovedì scorso Donald Trump ha dichichiarato una «emergenza nazionale» a causa della «politica aggressiva» di Cuba e emesso un ordine esecutivo presidenziale per imporre dazi a nazioni che direttamente o indirettamente esportino nell’isola greggio o suoi derivati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dopo mesi di tensioni, l’amministrazione americana annuncia un nuovo avvicinamento con Cuba.

Cuba, bajo la mira de Trump

