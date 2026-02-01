Cuba Trump | Stiamo iniziando un dialogo con loro

Dopo mesi di tensioni, l’amministrazione americana annuncia un nuovo avvicinamento con Cuba. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cominciando a dialogare con l’isola, sottolineando che Cuba ha bisogno di aiuto umanitario. La notizia arriva in un momento di incertezza tra i due paesi, ma sembra che ci sia la volontà di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni.

“Stiamo iniziando a dialogare con Cuba. Hanno bisogno di aiuto su base umanitaria e stiamo iniziando a dialogare”. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell’Air Force One parlando con i giornalisti. “Non dimenticate che molte persone che vivono nel nostro Paese sono state trattate molto male da Cuba, e vogliamo che loro siano trattati bene”, ha aggiunto il presidente Usa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Messico: Sheinbaum, 'stiamo diventando fornitore importante di petrolio a Cuba'

Il Messico si appresta a rafforzare i propri legami energetici con Cuba, diventando un importante fornitore di petrolio per l'isola.

Argomenti discussi: Trump: Non glielo chiederò ma certamente Warsh taglierà i tassi; Comunità cubana negli Usa spera in cambio regime: Siamo con Trump, ci fidiamo di lui; Donald Trump: Riceveremo molti soldi dal Venezuela.; Le pressioni di Trump su Cuba stanno diventando insostenibili.

