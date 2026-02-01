Cuba Trump | Stiamo iniziando un dialogo con loro

Dopo mesi di tensioni, l’amministrazione americana annuncia un nuovo avvicinamento con Cuba. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cominciando a dialogare con l’isola, sottolineando che Cuba ha bisogno di aiuto umanitario. La notizia arriva in un momento di incertezza tra i due paesi, ma sembra che ci sia la volontà di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni.

"Stiamo iniziando a dialogare con Cuba. Hanno bisogno di aiuto su base umanitaria e stiamo iniziando a dialogare". Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One parlando con i giornalisti. "Non dimenticate che molte persone che vivono nel nostro Paese sono state trattate molto male da Cuba, e vogliamo che loro siano trattati bene", ha aggiunto il presidente Usa.

Il Messico si appresta a rafforzare i propri legami energetici con Cuba, diventando un importante fornitore di petrolio per l'isola.

Le pressioni di Trump su Cuba stanno diventando insostenibiliGli Stati Uniti stanno cercando di bloccare tutte le forniture di petrolio all'isola, e le conseguenze potrebbero essere gravi ... ilpost.it

Dazi a chi fornirà petrolio a Cuba: ecco la nuova schifezza che sta cucinando Donald Trump. Un ulteriore mortale giro alla vite del brutale embargo americano che sta soffocando l’Isola da oltre 65 anni. Li accusa di destabilizzare la regione, con migranti e v - facebook.com facebook

