Crosetto 2mila militari per Olimpiadi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno schierati circa 2 mila militari. La presenza di così tante forze armate mira a garantire la sicurezza dell’evento, che si svolgerà tra meno di due anni. Crosetto ha spiegato che il supporto sarà organizzato per coprire vari aspetti, dalla sorveglianza alle operazioni di sicurezza sul territorio. La decisione arriva in un momento in cui le autorità si preparano a gestire un grande evento internazionale, con una presenza militare che

