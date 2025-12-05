Bonus sport 2025 fino a 300 euro per le attività sportive Domande fino al 10 dicembre

Il Bonus sport 2025 è un sostegno economico pensato per aiutare le famiglie con difficoltà a sostenere le spese delle attività sportive dei figli. Il Dipartimento dello Sport ha fissato la scadenza per presentare la domanda al 10 dicembre 2025, attraverso la piattaforma dedicata. Il contributo può raggiungere i 300 euro per ciascun minore, ma viene assegnato fino all’esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo la verifica dei requisiti. È stata pubblicata una prima graduatoria e una seconda seguirà al termine della fase di raccolta delle nuove richieste. Cos’è il Bonus sport 2025 e quali sono i requisiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus sport 2025, fino a 300 euro per le attività sportive. Domande fino al 10 dicembre

