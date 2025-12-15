L'articolo ripercorre la lezione dimenticata di Bettino Craxi sullo sciopero generale, analizzando il suo ruolo e il suo significato nel contesto delle lotte dei lavoratori. Un approfondimento sulla storia e sull'importanza di questo strumento di protesta, spesso sottovalutato nel dibattito attuale.

Lo sciopero è un potentissimo strumento in mano ai lavoratori per chiedere maggiori tutele, per protestare contro la classe dirigente, alzando la voce per far arrivare le proprie rimostranze. È uno strumento costituzionalmente tutelato ma l'impressione generale è che da qualche tempo se ne faccia abuso e non per difendere i lavoratori ma come clava politica contro il governo Meloni. Nel 2025 ci sono stati in media circa 3.1 scioperi al giorno, solo nell'ultimo quadrimestre sono stati indetti 4 scioperi generali, uno al mese, tutti con vocazione politica. Questo ritmo incalzante di mobilitazione non ha precedenti recenti e ha determinato un autunno e un inizio inverno paralizzati non tanto dalla protesta spontanea dei lavoratori, quanto da una strategia ben orchestrata. Ilgiornale.it

Il momento politico del Paese visto da Bobo Craxi

