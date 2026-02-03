La Vilpa sta facendo scalpore tra chi cerca di vivere più a lungo. Basta farla cinque volte al giorno per ridurre del 44% il rischio di morte, spiega il ricercatore Valter Longo. E niente più ore in palestra o corse domenicali: questa tecnica stimola il sistema metabolico con brevi scatti di energia, che rappresentano un vero e proprio choc per il corpo.

Dimenticate le ore estenuanti in palestra o le maratone della domenica mattina. La nuova frontiera della longevità passa per un concetto tanto semplice quanto potente: la Vilpa. Per esteso: l’” Attività Fisica Intermittente Vigorosa ”, come salire le scale o camminare velocemente per andare a lavorare. A lanciare la provocazione — supportata da dati scientifici sorprendenti — è Valter Longo, luminare della ricerca sull’invecchiamento e direttore dell’Istituto di Longevità dell’Università della California del Sud, in un articolo pubblicato sul Corriere. Secondo lo scienziato, il segreto per ridurre il rischio di mortalità fino al 44% potrebbe nascondersi in soli cinque minuti al giorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la Vilpa e perché perché basta farla 5 volte al giorno per ridurre il rischio di morire del 44%. Valter Longo: “Questi guizzi di energia sono uno choc per il sistema metabolico”

La salute si conquista con piccoli gesti quotidiani.

