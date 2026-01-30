C'è una compagnia che non fa salire bambini in treno per garantire comfort ai passeggeri

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una compagnia ferroviaria in Francia ha deciso di non far salire bambini sui treni, puntando a garantire più comfort agli altri passeggeri. La scelta ha diviso le opinioni: alcuni la hanno accolta positivamente, altri invece la considerano troppo severa e discriminatoria. La polemica continua a far discutere tra chi difende la decisione e chi la critica.

Qualcuno ha accolto bene la decisione drastica di questa compagnia francese, ma c'è anche chi l'ha trovata esagerata e discriminatoria.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su compagnia francese

Qual è la compagnia aerea che non fa salire a bordo i passeggeri che puzzano

La Spirit Airlines ha adottato politiche rigorose riguardo all'accesso a bordo dei propri voli.

Qual è la compagnia aerea che fa pagare due biglietti ai plus size a cui non basta un solo sedile

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su compagnia francese

Argomenti discussi: Animali domestici: c’è bisogno di compagnia; 430 anni di storie che parlano al futuro; Gran Turismo 7: arriva l'Update 1.67, c'è l'auto elettrica di una compagnia telefonica; Spazio aereo chiuso: come le compagnie aeree adeguano le rotte.

C’è una compagnia aerea che serve alcolici gratis in classe economicaViaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita e, complici i prezzi stracciati offerti dalle compagnie low-cost, sono sempre di più coloro che si concedono diverse vacanze brevi, magari ... fanpage.it

Tra algoritmi e major. C’è una compagnia che difende l’italianità della nostra musicaIl punto di partenza è proprio questo: Se non ci fossimo noi, la quasi totalità della musica registrata in Italia sarebbe di fatto oggi gestita da operatori stranieri. Lo spiega Federico Montesanto, ... ilgiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.