C'è una compagnia che non fa salire bambini in treno per garantire comfort ai passeggeri

Una compagnia ferroviaria in Francia ha deciso di non far salire bambini sui treni, puntando a garantire più comfort agli altri passeggeri. La scelta ha diviso le opinioni: alcuni la hanno accolta positivamente, altri invece la considerano troppo severa e discriminatoria. La polemica continua a far discutere tra chi difende la decisione e chi la critica.

Qualcuno ha accolto bene la decisione drastica di questa compagnia francese, ma c'è anche chi l'ha trovata esagerata e discriminatoria.

