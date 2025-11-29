Oro colato | l' eredità per pochi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

La celeberrima “legacy olimpica”, cioè gli effetti positivi che, in termini di opere, visibilità ed economia, lascerà l'appuntamento a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026 del prossimo febbraio: quale sarà, però, la sua reale portata e, soprattutto, chi sul territorio ne beneficerà per davvero?La. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pochi giorni al Pallone d'Oro e c'è già un vincitore designato. Era un'occasione irripetibile anche per Lautaro: il futuro è segnato e avrà quattro padroni già scritti - Se dall'Olimpo facciamo cadere Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e dalla lista degli ultimi vincitori del Pallone d'Oro escludiamo i calciatori di Real Madrid e Barcellona, ecco che dobbiamo tornare a ... Riporta tuttomercatoweb.com