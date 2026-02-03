Corteo era resa dei conti con lo Stato Piantedosi inchioda gli antagonisti
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto con fermezza agli scontri di sabato scorso a Torino. In un intervento deciso, Piantedosi ha definito gli eventi una vera e propria resa dei conti con lo Stato. Ha detto che non ci saranno clemenza e che sarà dura punire chi ha partecipato alle violenze durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili e garantire che non si ripetano situazioni simili.
È stato un intervento duro e senza sconti quello del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a pochi giorni dagli scontri di sabato 31 gennaio a Torino durante il corteo in solidarietà ad Askatasuna. Nell'informativa alla Camera il ministro ha parlato di "violenza organizzata" rivolta contro lo Stato e le forze dell'ordine e di "innalzamento del livello dello scontro" che "per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche" del passato. In apertura il ministro - tra gli applausi dell'Aula - ha espresso la "solidarietà" del Governo agli agenti feriti, definendo poi le Forze di polizia "un baluardo della democrazia e della libertà". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Piantedosi Scontro
Piantedosi alla Camera: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità, corteo era la resa dei conti con lo Stato"| Decreto rinviato
Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino.
Piantedosi alla Camera: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità, corteo era la resa dei conti con lo Stato"| "Rinvio tecnico", slitta il decreto
Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha parlato alla Camera dopo i disordini di sabato a Torino.
Ultime notizie su Piantedosi Scontro
Argomenti discussi: Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche; Gli scontri di Torino e quella zona grigia a sinistra: complotti, infiltrati e compagni che sbagliano; Pride, indagato il sindaco di Budapest; Avs in piazza con i violenti di Askatasuna. Centrodestra attacca: È terrorismo rosso. Conte condanna. Mattarella chiama Piantedosi.
Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo era una resa dei conti con lo Stato, evitati danni ben più graviL’iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' ... affaritaliani.it
Meloni: Impegno per norme ancora più efficaci. Domani comunicazioni di Piantedosi al Senato e votoAGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una resa dei conti con lo Stato. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sa ... msn.com
#Tg2000 - #Sicurezza, #Piantedosi: corteo #Torino “resa dei conti con lo Stato” #3febbraio #Tv2000 - facebook.com facebook
#Tg2000 - #Sicurezza, #Piantedosi: corteo #Torino “resa dei conti con lo Stato” #3febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.