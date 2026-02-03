Corteo era resa dei conti con lo Stato Piantedosi inchioda gli antagonisti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto con fermezza agli scontri di sabato scorso a Torino. In un intervento deciso, Piantedosi ha definito gli eventi una vera e propria resa dei conti con lo Stato. Ha detto che non ci saranno clemenza e che sarà dura punire chi ha partecipato alle violenze durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificare i responsabili e garantire che non si ripetano situazioni simili.

