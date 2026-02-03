**Corteo di funerale a Palermo l’ennesimo omicidio segnala l’inciviltà del crimine**

Oggi a Palermo si è svolto un funerale che ha attirato molte persone in strada. È l’ennesimo omicidio che si verifica in città, e la paura tra i residenti cresce di giorno in giorno. La violenza sembra ormai una costante, e le autorità cercano di capire come fermare questa spirale senza fine.

Il crimine continua a segnare i luoghi con un omicidio dopo l'altro, in un contesto di inciviltà che sembra non volersi arrestare. A Palermo, il corteo di funerale ha accompagnato la vittima di un nuovo omicidio, simbolo della crisi della sicurezza in cui versa la città. La notizia è arrivata in prima pagina di un quotidiano locale, con un titolo che indica con forza l'attualità del fenomeno: "Corteo di funerale a Palermo, l'ennesimo omicidio segnala l'inciviltà del crimine". La cronaca è ormai costante, e ogni nuova morte diventa un'indicazione del degrado sociale e del fallimento della politica nella gestione della violenza.

