Corriere dello Sport – le cifre dell’operazione con l’Atletico Madrid

Il Corriere dello Sport ha riportato oggi i dettagli dell’operazione tra il club e l’Atletico Madrid, con il comunicato ufficiale intitolato “Freccia tricolore”. La notizia ha suscitato numerosi commenti sui social, alimentando discussioni tra tifosi e appassionati. Di seguito, un’analisi delle cifre e delle implicazioni di questa transazione, per comprendere meglio i contenuti e le prospettive future.

2026-01-15 22:20:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Il comunicato del club: “Freccia tricolore”. Sul proprio sito ufficiale l’Atalanta ha annunciato così il nuovo arrivo: “ Freccia tricolore per l’attacco: Raspadori è al 100% nerazzurro “. E questo è invece il testo del comunicato, con tutti i numeri: “ Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 202526. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana (45 presenze e 11 gol in maglia azzurra con la quale ha vinto l’Europeo del 2021) ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid, società quest’ultima in forza alla quale ha disputato la prima parte della stagione in corso (15 le partite giocate in tutte le competizioni, impreziosite da 2 reti e 3 assist-gol). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

