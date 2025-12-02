inter venezia chivu col turnover in coppa italia probabili e orari tv

Milano, 2 dicembre 2025 – Parte questa settimana la fase cruciale anche della Coppa Italia con i primi incontri degli ottavi di finale. A San Siro, l’Inter inizierà mercoledì 3 dicembre il suo percorso per cercare di riprendersi il trofeo vinto nel 2022 e nel 2023 e che negli ultimi due anni è stato conquistato da Juventus e Bologna. Il primo ostacolo che si porrà di fronte ai nerazzurri è il Venezia di Stroppa, che ha eliminato al turno precedente l’Hellas Verona. I lagunari sono quinti in classifica in cadetteria con uno score di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ma già con 5 lunghezze di ritardo dal Monza primo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

