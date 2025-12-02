Inter-Venezia Chivu col turnover in Coppa Italia Probabili e orari tv
Milano, 2 dicembre 2025 – Parte questa settimana la fase cruciale anche della Coppa Italia con i primi incontri degli ottavi di finale. A San Siro, l’Inter inizierà mercoledì 3 dicembre il suo percorso per cercare di riprendersi il trofeo vinto nel 2022 e nel 2023 e che negli ultimi due anni è stato conquistato da Juventus e Bologna. Il primo ostacolo che si porrà di fronte ai nerazzurri è il Venezia di Stroppa, che ha eliminato al turno precedente l’Hellas Verona. I lagunari sono quinti in classifica in cadetteria con uno score di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ma già con 5 lunghezze di ritardo dal Monza primo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inter-Venezia, pronostico risultato esatto: goleada nerazzurra? Le quote che stuzzicano - facebook.com Vai su Facebook
Aspettando Inter-Venezia: Bonny convocato? Domani la decisione Vai su X
Inter-Venezia, Chivu col turnover in Coppa Italia. Probabili e orari tv - Chivu fa ricorso al turnover in vista del match di campionato contro il Como: spazio a Esposito e Bonny. Riporta sport.quotidiano.net
Chivu si affida al turnover: Inter inedita contro il Venezia - Al termine di una serie di partite impegnative, l’ Inter domani sera si ritroverà in calendario un impegno sulla carta più agevole. Secondo passioneinter.com
Inter-Venezia probabili formazioni, ampio turnover per Chivu: de Vrij, Luis Henrique, Diouf e Frattesi verso una maglia da titolare - Ritrovata la vittoria a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte di fila nel derby con il Milan (1- Lo riporta msn.com
Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Scrive passioneinter.com
Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez - I nerazzurri lunedì sono tornati subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia in programma mercoledì sera (in esclusiva su Italia1) a ... Si legge su msn.com
Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure… - Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari ... msn.com scrive