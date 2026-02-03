Copiosa perdita d' olio lungo la strada interviene la Polizia Locale

La strada di Sala a Cesenatico si riempie di olio, creando problemi alla circolazione. La Polizia Locale interviene per gestire la situazione, mentre il sindaco Gozzoli informa sui social dell’incidente che ha coinvolto il tratto di via Campone. La viabilità si blocca per qualche ora mentre si cerca di pulire e mettere in sicurezza l’area.

Inconveniente per la viabilità nella frazione di Sala a Cesenatico, il sindaco Matteo Gozzoli con un post social informa di “un'mportante perdita d’olio in strada a Sala nel tratto di via Campone Sala compreso tra la rotonda di via Canale Bonificazione e via Staggi. La Polizia Locale è sul posto.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

