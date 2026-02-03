Coop Alleanza ha consegnato 18 tonnellate di cibo a Piacenza. La donazione fa parte del progetto “Buon Fine” e mira a ridurre gli sprechi alimentari. La merce donata può garantire circa 100 pasti al giorno a chi ha bisogno, aiutando molte persone e famiglie in difficoltà.

Il progetto “Buon Fine”, attivo nel 2025, ha permesso di trasformare lo spreco alimentare in solidarietà, donando a Piacenza e provincia 18 tonnellate di merce, sufficienti per garantire 100 pasti al giorno a persone e famiglie in difficoltà. Il progetto, lanciato in occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, è ormai un’esperienza consolidata: nel 2025, l’intera rete di ipercoop e supermercati della Cooperativa, presente in 8 regioni d’Italia, ha donato quasi 1.700 tonnellate di prodotti alimentari, che hanno garantito oltre 9mila pasti giornalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coop Alleanza dona 18 tonnellate di cibo a Piacenza, evitando sprechi e supportando chi ha bisogno.

Approfondimenti su Coop Alleanza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Coop Alleanza

Coop Alleanza trasforma lo spreco in solidarietà: a Piacenza donato cibo per 18 tonnellateCon l’avvicinarsi della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, in calendario il 5 febbraio, Coop Alleanza 3.0 condivide i risultati ... piacenzasera.it

Sabato nei supermercati e online torna 'Dona la spesa'Torna il 10 maggio 'Dona la spesa', l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha bisogno con l'aiuto di oltre 300 realtà locali di ... ansa.it

COOP ALLEANZA 3.0 TRASFORMA LO SPRECO IN SOLIDARIETÀ CON “BUON FINE”: NEL 2025 DONATO CIBO PER QUASI 1.700 TONNELLATE A OLTRE 350 REALTÀ DEL TERRITORIO, NEL 2025 A MATERA DONATO CIBO PER OLTRE 9 TONNELLA - facebook.com facebook

Cos'è il «tempo tuta» e perché ora va retribuito: la sentenza che condanna Coop Alleanza 3.0 x.com