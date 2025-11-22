Coop alleanza 3.0 dona oltre 4mila euro alla Fondazione Admo

Prosegue l’impegno per sostenere la prevenzione e la cura oncologiche da parte di Coop Alleanza 3.0 e dei suoi soci. Dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, questo impegno si traduce in un sostegno alle strutture territoriali che lottano contro i tumori di quasi 120 mila euro. Tanti sono i soci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

