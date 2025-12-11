Lettura in classe | contributi alle scuole per l’acquisto di riviste e quotidiani C’è tempo fino a giorno 16 marzo

Le scuole statali e paritarie possono richiedere un contributo pubblico fino al 16 marzo per l’acquisto di riviste e quotidiani destinati alla lettura in classe. Questa misura, rivolta all’anno scolastico 2025/2026, mira a sostenere le attività didattiche attraverso l’accesso a materiali editoriali utili per incentivare la lettura tra gli studenti.

Per l’anno scolastico 20252026, le scuole statali e paritarie avranno la possibilità di accedere a un contributo pubblico destinato a sostenere l’acquisto di prodotti editoriali utili alla didattica. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede il rimborso fino al 90% delle spese sostenute tra settembre 2025 e febbraio 2026 per l’abbonamento a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Affinché gli studenti familiarizzino con la lettura, è opportuno che l’insegnante incoraggi alla lettura integrale di almeno due brevi libri l’anno, eventualmente in parte letti in classe o nella biblioteca scolastica, organizzando a lettura finita una discussione collett - facebook.com Vai su Facebook

Promozione della lettura in classe, come accedere ai contributi all’editoria: domande dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026 - 160 ha riconosciuto contributi a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, pe ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Promozione della lettura in classe: domande dal 10 dicembre per contributi fino al 90% su abbonamenti a quotidiani e riviste - Le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado potranno richiedere, a partire dal 10 dicembre 2025, un contributo pubblico per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scienti ... Scrive orizzontescuola.it