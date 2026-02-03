Una frase choc ha fatto il giro dei social, scatenando polemiche e indignazione. Qualcuno ha commentato, rivolgendosi all’assassino di Martina Carbonaro: “Onore al ragazzo. Chissà cosa gli avrà fatto passare”. Parole dure, che hanno suscitato reazioni di sdegno tra chi chiede rispetto e giustizia per la vittima. La polizia intanto prosegue le indagini per fare luce su quanto accaduto.

"Giustizia è stata fatta, onore al ragazzo! Chissà cosa gli avrà fatto passare lei per portarlo a tanto". È il commento pubblicato su un profilo Fb che la famiglia di Martina Carbonaro - la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni - ha segnalato attraverso il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani, affinché l'autore venga individuato e sanzionato. Il post, a favore dell'ex fidanzato di Martina, reo confesso del suo omicidio a colpi di pietra, è corredato da sei emoticon. È stato pubblicato sul profilo "Sei di Afragola se.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Martina Carbonaro

La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dall'ex compagno ad Afragola.

Un furto nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex Alessio Tucci in un casolare di Afragola, ha recentemente scosso la comunità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Martina Carbonaro

Argomenti discussi: Commento shock contro Martina Carbonaro, uccisa dall'ex: Onore al ragazzo. Chissà cosa gli avrà fatto passare; Martina Cardamone contro Ciro Solimeno: Si è dato la zappa sui piedi/ Stoccata dopo Uomini e Donne.

Commento shock contro Martina Carbonaro, uccisa dall'ex: Onore al ragazzo. Chissà cosa gli avrà fatto passareGiustizia è stata fatta, onore al ragazzo! Chissà cosa gli avrà fatto passare lei per portarlo a tanto. È il commento pubblicato su un profilo Fb che la famiglia di Martina Carbonaro - la 14enne ucc ... napolitoday.it

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Nell’atto di conclusione delle indagini è caduta l’aggravante della crudeltà, inizialmente ipotizzata - facebook.com facebook

Martina Carbonaro, cade l’aggravante della crudeltà per l'ex fidanzato #afragola x.com