Come combinare colori materiali e forme in un bagno coerente?

Quando si progetta un bagno, uno dei problemi principali è trovare un modo per far combaciare colori, materiali e forme. Spesso, ci si ritrova con uno spazio che sembra disordinato o poco armonioso, perché manca di coerenza visiva. La sfida sta nel scegliere elementi che si integrino tra loro, evitando contrasti troppo forti o accostamenti casuali. Con qualche accorgimento, si può ottenere un ambiente più equilibrato e piacevole da vedere.

Uno dei problemi che emerge maggiormente, quando si progetta un bagno, è la mancanza di coerenza visiva. Infatti, alcuni risultati danno la sensazione di essere disordinati, poco armoniosi e questo implica che si creano degli ambienti pesanti, perché i colori, materiali e le forme di arredamenti non si sposano tra di loro. Non è una questione di utilizzare prodotti di qualità, ma seguire una linea comune che crei una sensazione di relax finale. I motivi di questa disarmonia nel risultato sono dati da una mancanza di progettualità. Infatti, bisogna considerare ogni elemento, riportandolo agli altri e vedendolo in un’ottica d’insieme: i rubinetti, i mobili, i sanitari e gli accessori, dialogano tra di loro, andando a creare un’estetica collettiva, che dà come risultato finale l’armonia. 🔗 Leggi su Zon.it

