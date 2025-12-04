Kandinsky l' esplosione di forme e colori che lo lega all' Italia

Tutti dovrebbero leggerlo, dovresti scrivere così» mi ha detto una volta Tommaso Labranca e mi ha messo in mano Punto, linea, superficie di «T Wassily Kandinsky, edizione Adelphi, copertina bianca rotta da una composizione di forme e linee che galleggiavano nella carta candida. Nessun sottotitolo, nessuna presentazione. Dovevo leggerlo. E l’ho fatto e mi torna in mente mentre entro nel Museo MA*GA di Gallarate dove trovo una copia nel bookshop. Oggi chiederei il riassunto a Chat GPT? Perderei il ritmo delle frasi, il senso di urgenza, il pensiero che si specchia nella struttura e la struttura che si rispecchia nella forma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kandinsky, l'esplosione di forme e colori che lo lega all'Italia

