Il secondo grado di giudizio alleggerisce il quadro ma non smonta l’impianto accusatorio. Si è concluso nella tarda serata di ieri il processo d’appello relativo a una delle tranche dell’inchiesta sul traffico di droga e telefoni cellulari all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Droga e cellulari in carcere, l’Appello ridisegna le pene: sei sconti, una conferma

Leggi anche: Droga, la Corte d'Appello riduce le pene: in 2 si 'salvano' dal carcere

Leggi anche: Carcere di Avellino, rinvenuti sei cellulari

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lecce, drone entra in carcere con droga, telefonini e sim: sequestrato - Sono in corso accertamenti per risalire a chi manovrava il drone e ai destinatari degli apparecchi telefonici e della droga C'erano oltre 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish, schede sim e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Drone porta in carcere a Lecce droga e cellulari: intercettato e sequestrato, caccia a chi lo manovrava - C'erano oltre 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish, schede sim e cellulari in un drone intercettato in volo e sequestrato dalla ... quotidianodipuglia.it

Carcere di San Severo, sequestrati telefoni cellulari: a centinaia nel 2025 - A darne notizia il segretario nazionale del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria): "il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui sono stati sequestrati più telefonini e droga" Due telefoni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

“Traffico di droga gestito con i cellulari dal carcere di Agrigento”: 24 indagati -- Dalla Casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento sarebbe riuscito ad organizzare il... #Agrigento #Caltanissetta #carcere #cellulari #Droga #indagati #traffico #SiciliaTv - facebook.com facebook

Drone con droga e cellulari verso il carcere di Lecce, sequestrato. Nel carico hashish e cocaina per oltre 150 grammi e cavi e auricolari per telefoni #ANSA x.com