Droga e cellulari in carcere l’Appello ridisegna le pene | sei sconti una conferma
Il secondo grado di giudizio alleggerisce il quadro ma non smonta l’impianto accusatorio. Si è concluso nella tarda serata di ieri il processo d’appello relativo a una delle tranche dell’inchiesta sul traffico di droga e telefoni cellulari all’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Droga, la Corte d'Appello riduce le pene: in 2 si 'salvano' dal carcere
Leggi anche: Carcere di Avellino, rinvenuti sei cellulari
Lecce, drone entra in carcere con droga, telefonini e sim: sequestrato - Sono in corso accertamenti per risalire a chi manovrava il drone e ai destinatari degli apparecchi telefonici e della droga C'erano oltre 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish, schede sim e ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Drone porta in carcere a Lecce droga e cellulari: intercettato e sequestrato, caccia a chi lo manovrava - C'erano oltre 400 grammi di droga, tra cocaina e hashish, schede sim e cellulari in un drone intercettato in volo e sequestrato dalla ... quotidianodipuglia.it
Carcere di San Severo, sequestrati telefoni cellulari: a centinaia nel 2025 - A darne notizia il segretario nazionale del Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria): "il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui sono stati sequestrati più telefonini e droga" Due telefoni ... lagazzettadelmezzogiorno.it
“Traffico di droga gestito con i cellulari dal carcere di Agrigento”: 24 indagati -- Dalla Casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento sarebbe riuscito ad organizzare il... #Agrigento #Caltanissetta #carcere #cellulari #Droga #indagati #traffico #SiciliaTv - facebook.com facebook
Drone con droga e cellulari verso il carcere di Lecce, sequestrato. Nel carico hashish e cocaina per oltre 150 grammi e cavi e auricolari per telefoni #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.