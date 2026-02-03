Clippers scoppia il caso Harden | il Barba chiede di andarsene e rifiuta di scendere in campo

James Harden ha deciso di uscire dalla squadra. Dopo settimane di tensione, il Barba ha chiesto di essere ceduto e non si presenta in campo, parlando di motivi personali. La guardia, che ha già partecipato a 11 All Star, vuole cambiare aria: mira a un team che possa puntare al titolo e non ha più intenzione di restare a Los Angeles. La situazione tra lui e i Clippers si fa tesa giorno dopo giorno.

Dopo il mancato rinnovo la guardia 11 volte All Star non gioca per "ragioni personali": vuole lasciare Los Angeles per una squadra da titolo. C'è tempo fino al 5 per uno scambio.

