nba agli heat non basta il miglior fontecchio di stagione harden nella storia ma ko dei clippers

Miami (Stati Uniti), 7 dicembre 2025 – La miglior prova stagionale di Simone Fontecchio non è bastata per evitare il terzo ko di fila ai Miami Heat (quarto nelle ultime cinque uscite), che in casa sono stati sconfitti 127-111 dai Sacramento Kings di uno scatenato Zach LaVine (42 punti con 1224 dal campo e 813 nel tiro da tre punti). L’azzurro di punti ne ha invece messi a referto 20, con 49 da tre e anche 7 rimbalzi catturati. In casa degli Heat – che hanno trascorso di fatto tutta la gara ad inseguire sprofondando anche a -28 sul 111-83 –, meglio di Fontecchio in termini di fatturato di punti ha fatto soltanto Jaime Jaquez jr, il quale ne ha siglati 27. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

