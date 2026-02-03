Claudio Lippi in fin di vita? Che squallida fake news | ecco come sta davvero Io in terapia intensiva? No!

Negli ultimi giorni circolavano voci preoccupanti su Claudio Lippi, con alcuni titoli che parlavano di terapia intensiva e di una sua presunta fin di vita. Ma si tratta di fake news. Lui stesso ha smentito categoricamente, spiegando che sta bene e che non è ricoverato in ospedale. La confusione si è creata in fretta, alimentata da ricostruzioni sbagliate e notizie mal interpretate. Per ora, Lippi sta tranquillo a casa, lontano da qualsiasi problema grave.

Negli ultimi giorni il nome di Claudio Lippi è finito al centro di un vortice mediatico surreale, alimentato da voci allarmistiche e ricostruzioni distorte. Dopo una puntata controversa di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona aveva parlato di lui dicendo « È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo », mostrando anche una videochiamata dalla terapia intensiva, il conduttore ha deciso di intervenire in prima persona. Lo ha fatto nel modo più diretto possibile: prendendo la parola, smentendo le fake news e tornando a raccontarsi senza filtri. Claudio Lippi in fin di vita? Macché, ora parla lui!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

«Io in terapia intensiva? No!»





